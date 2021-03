Vaccino Pfizer Israele: unico autorizzato per efficacia e minor effetti collaterali (Di venerdì 12 marzo 2021) Sta andando a grandi passi la campagna vaccinale in Israele, dove il Vaccino Pfizer è l’unico autorizzato, e ne conferma l’alta efficacia. Il Vaccino “Comirnaty” della casa farmaceutica Pfizer, secondo gli ultimi dati raccolti in Israele, mostra un’efficacia pari al 97% nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 e del 94% per i casi asintomatici. Dai risultati dei test preliminari svolti in laboratorio fino quelli emersi dalla vera e propria somministrazione “sul campo”, aggiornati proprio oggi, il Vaccino di Pfizer e BioNTech conferma la sua elevata efficacia contro il Covid-19. Dopo le dosi di Pfizer o Moderna non ci sono stati ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Sta andando a grandi passi la campagna vaccinale in, dove ilè l’, e ne conferma l’alta. Il“Comirnaty” della casa farmaceutica, secondo gli ultimi dati raccolti in, mostra un’pari al 97% nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 e del 94% per i casi asintomatici. Dai risultati dei test preliminari svolti in laboratorio fino quelli emersi dalla vera e propria somministrazione “sul campo”, aggiornati proprio oggi, ildie BioNTech conferma la sua elevatacontro il Covid-19. Dopo le dosi dio Moderna non ci sono stati ...

