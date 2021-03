Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca gli anziani e i fragili (Di giovedì 11 marzo 2021) La certezza è che sono tanti, almeno 950mila, vale a dire un quinto di tutti gli italiani vaccinati finora. L’altra è che non sono ultraottantenni né medici, poliziotti o insegnanti. Chi siano davvero, forse, nessuno lo sa più: un po’ furbetti e un po’ categorie professionali “privilegiate”, al punto da riuscire a garantirsi un posto in prima fila a scapito d’altri. Legittimamente, magari, perché nulla e nessuno lo vieta, ma con effetto alquanto criticabile: l’altra certezza ancora, infatti, è che non sono esattamente le più a rischio. Lo sanno bene le associazioni di anziani e di malati gravi che urlano allo scempio da giorni: con certificate condizioni di vulnerabilità fisica loro restano a secco, stuoli di avvocati, impiegati, docenti universitari e giornalisti fanno il pieno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La certezza è che sono tanti, almeno 950mila, vale a dire un quinto di tutti gli italiani vaccinati finora. L’altra è che non sono ultraottantenni né medici, poliziotti o insegnanti. Chi siano davvero, forse, nessuno lo sa più: un po’ furbetti e un po’professionali “privilegiate”, al punto da riuscire a garantirsi un posto in primaa scapito d’altri. Legittimamente, magari, perché nulla e nessuno lo vieta, ma con effetto alquanto criticabile: l’altra certezza ancora, infatti, è che non sono esattamente le più a rischio. Lo sanno bene le associazioni die di malati gravi che urlano allo scempio da giorni: con certificate condizioni di vulnerabilità fisica loro restano a s, stuoli di, impiegati, docenti universitari efanno il pieno di ...

