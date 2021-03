Vaccino Johnson&Johnson, c’è l’ok da parte dell’Ema: tutti i dettagli (Di giovedì 11 marzo 2021) Come previsto, è arrivato poco fa l’ok alla commercializzazione da parte dell’Ema per il Vaccino di Johnson&Johnson Arrivano importanti novità sul fronte campagna vaccinale in Europa. Poco fa, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok alla commercializzazione del Vaccino Johnson&Johnson in Europa. È attesa nelle prossime ore l’autorizzazione anche da parte della Commissione europea, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Come previsto, è arrivato poco faalla commercializzazione daper ildi Johnson&Johnson Arrivano importanti novità sul fronte campagna vaccinale in Europa. Poco fa, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha datoalla commercializzazione delJohnson&Johnson in Europa. È attesa nelle prossime ore l’autorizzazione anche dadella Commissione europea, L'articolo proviene da Inews.it.

