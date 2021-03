Vaccino Covid | Turi Uil Scuola | “Il personale ha diritto di sapere se AstraZeneca è soluzione o problema al virus”

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - assaloni : RT @Kapparar1: Molto più del Covid e del vaccino , mi spaventa questa ondata travolgente di idiozia e totale mancanza di spirito critico. - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Covid, AstraZeneca: nessuna prova su aumento rischi con nostro vaccino #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

ROMA " A seguito della recente segnalazione di alcuni eventi avversi gravi segnalati in concomitanza temporale con la somministrazione delAstraZeneca contro- 19, l'azienda sta collaborando con le autorità sanitarie e regolatorie che stanno procedendo agli accertamenti necessari. "Da un'analisi dei nostri dati di sicurezza ...... è stata presa "a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 delAstraZeneca anti...“Questa è la fila per delle persone anziane che devono fare il vaccino, l’unica cosa che mi viene da dire a chi ha organizzato questo è: Vergogna”. Duro sfogo via social per l’attore napoletano Mauriz ...Si tratta di un blocco precuazionale come da indicazione dell’Agenzia italiana del farmaco: la decisione è stata assunta dopo il decesso di un militare e di un poliziotto in Sicilia ...