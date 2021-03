Vaccino Covid, nuovo piano del governo Draghi: 5 categorie di priorità. C’è anche il personale scolastico BOZZA (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo Draghi intende cambiare passo sulla vaccinazione di massa, ancora troppo a rilento. Secondo indiscrezioni, l'idea dell'esecutivo è quella di dare una decisa accelerata al piano, concludendo, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione di cittadini fragili e over 80 da una parte, forze dell'ordine e personale scolastico dall'altro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilintende cambiare passo sulla vaccinazione di massa, ancora troppo a rilento. Secondo indiscrezioni, l'idea dell'esecutivo è quella di dare una decisa accelerata al, concludendo, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione di cittadini fragili e over 80 da una parte, forze dell'ordine edall'altro. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - marcodimaio : A #Cesena un’operatrice socio assistenziale di una casa di riposo non si è vaccinata, è risultata positiva al… - Uncanny_South : La cosa comica è che secondo i novax prima non c'era alcuna connessione tra morti e covid, 'È la vecchiaia, avevano… - FilippoSala3 : RT @FernandaVigagni: Effetti avversi gravi vaccino covid. Si tratta di piastrinopenia, quindi rischio di emorragia. Il meccanismo è autoimm… -