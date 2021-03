Vaccino Covid, la bozza del piano aggiornata: 5 nuove categorie in priorità (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccino Covid, la nuova bozza del piano prevede l’aggiunta di 5 categorie in priorità. I dettagli riportati dall’Ansa È emersa poco fa la bozza aggiornata del piano vaccini che oggi andrà in Conferenza Unificata. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il Ministero della Salute – insieme al Commissario straordinario, all’isa, all’Agenas e all’Aifa – avrebbe indicato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021), la nuovadelprevede l’aggiunta di 5in. I dettagli riportati dall’Ansa È emersa poco fa ladelvaccini che oggi andrà in Conferenza Unificata. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il Ministero della Salute – insieme al Commissario straordinario, all’isa, all’Agenas e all’Aifa – avrebbe indicato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - FcaPitti : RT @sabrina__sf: Lo dicono le assicurazioni : Se muori per il vaccino covid-19 non vieni pagato. Si tratta d' INTERVENTO MEDICO SPERIMENTAL… - Rizzoglio : RT @Agenzia_Ansa: La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coag… -