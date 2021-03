Vaccino Covid, in Veneto già vaccinato già il 38% di docenti e Ata. I dati dell’USR (Di giovedì 11 marzo 2021) Ad oggi, 11 marzo, risultano essere state vaccinate 36.170 persone tra il personale della scuola pari al 38,04%. Ricordo che tutto il personale della scuola in Veneto conta 95.068 persone". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Ad oggi, 11 marzo, risultano essere state vaccinate 36.170 persone tra il personale della scuola pari al 38,04%. Ricordo che tutto il personale della scuola inconta 95.068 persone". L'articolo .

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - Mag_Olly : @nunesiste @Andrea_Z_741 @Lucia05149332 @TgLa7 Considerando che di covid si muore, mentre di vaccinazione no, direi… - Wolf09722148 : RT @sabrina__sf: Lo dicono le assicurazioni : Se muori per il vaccino covid-19 non vieni pagato. Si tratta d' INTERVENTO MEDICO SPERIMENTAL… -