Vaccino Covid, Danimarca sospende AstraZeneca e Aifa blocca un lotto. Il video (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccino Covid, Danimarca sospende AstraZeneca e Aifa blocca un lotto Roma, 11 mar. (askanews) – La Danimarca ha temporaneamente sospeso la somministrazione del Vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca come precauzione dopo casi di coaguli di sangue in alcuni pazienti. Lo ha annunciato il ministro della Salute danese, Magnus Heunicke, aggiungendo che al momento non è possibile stabilire se ci siano connessioni con la somministrazione del Vaccino, ma che si andrà a fondo per indagare. Già ieri l'Austria aveva sospeso un lotto del Vaccino dopo il decesso di un paziente con una trombosi multipla pochi giorni dopo aver ricevuto la dose e ...

