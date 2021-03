Vaccino Covid Astrazeneca, Ema: “30 casi trombosi su 5 milioni” (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccino Covid Astrazeneca, “benefici superiori ai rischi”. E’ quanto dichiara l’Agenzia europea del farmaco Ema in riferimento al prodotto scudo di Astrazeneca, sotto i riflettori da quando alcuni casi di trombosi sono stati segnalati dopo la somministrazione in diversi Paesi Europei. Danimarca e Norvegia hanno sospeso l’immunizzazione con Astrazeneca. Stop dell’Aifa in Italia per il lotto in via precauzionale. “Il comitato di valutazione rischi Prac dell’Ema sta indagando su questi casi”, spiega l’autorità Ue, aggiungendo come “al 10 marzo 2021” siano “stati segnalati 30 casi di eventi tromboembolici su quasi 5 milioni di persone immunizzate con il Vaccino anti-Covid ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021), “benefici superiori ai rischi”. E’ quanto dichiara l’Agenzia europea del farmaco Ema in riferimento al prodotto scudo di, sotto i riflettori da quando alcunidisono stati segnalati dopo la somministrazione in diversi Paesi Europei. Danimarca e Norvegia hanno sospeso l’immunizzazione con. Stop dell’Aifa in Italia per il lotto in via precauzionale. “Il comitato di valutazione rischi Prac dell’Ema sta indagando su questi”, spiega l’autorità Ue, aggiungendo come “al 10 marzo 2021” siano “stati segnalati 30di eventi tromboembolici su quasi 5di persone immunizzate con ilanti-...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - giovannitrivel3 : RT @Morfea72: Lettera aperta urgente di medici e scienziati all'Agenzia europea per i medicinali in merito ai problemi di sicurezza del vac… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coag… -