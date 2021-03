Vaccino covid AstraZeneca, Aifa vieta un lotto in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Aifa vieta in Italia un lotto del Vaccino covid AstraZeneca che avrebbe causato reazioni gravi. L’agenzia del farmaco lo ha deciso in via precauzionale. “A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del Vaccino AstraZeneca anti covid-19, Aifa – si legge in una nota – ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, Agenzia del farmaco europea”. “Al momento – precisa però l’agenzia – non è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)inundelche avrebbe causato reazioni gravi. L’agenzia del farmaco lo ha deciso in via precauzionale. “A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti-19,– si legge in una nota – ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, Agenzia del farmaco europea”. “Al momento – precisa però l’agenzia – non è stato ...

