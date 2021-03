Vaccino covid, Aifa dispone stop in Italia per lotto vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti covid-19, l’Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti-19, l’Agenziana del farmacoha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto L'articolo .

