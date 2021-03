Vaccino Covid a Napoli, lo sfogo dell’attore Maurizio Casagrande: “Guardate, questa è la fila che devono fare gli anziani. Vergogna” – Video (Di giovedì 11 marzo 2021) “questa è la fila per delle persone anziane che devono fare il Vaccino, l’unica cosa che mi viene da dire a chi ha organizzato questo è: Vergogna”. Duro sfogo via social per l’attore napoletano Maurizio Casagrande che ha accompagnato il padre novantenne a fare il Vaccino alla Mostra d’Oltremare. “Hanno detto di venire puntuali alle 14 – denuncia l’attore nel Video che in poche ore ha ottenuto migliaia di visualizzazioni – e questa è la situazione, file a destra e a sinistra”. L’attore ha poi condiviso un’ulteriore clip, registrata al termine della vaccinazione del padre: “Ce l’abbiamo fatta, ci abbiamo messo due ore”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “è laper delle persone anziane cheil, l’unica cosa che mi viene da dire a chi ha organizzato questo è:”. Durovia social per l’attore napoletanoche ha accompagnato il padre novantenne ailalla Mostra d’Oltremare. “Hanno detto di venire puntuali alle 14 – denuncia l’attore nelche in poche ore ha ottenuto migliaia di visualizzazioni – eè la situazione, file a destra e a sinistra”. L’attore ha poi condiviso un’ulteriore clip, registrata al termine della vaccinazione del padre: “Ce l’abbiamo fatta, ci abbiamo messo due ore”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

