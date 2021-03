Vaccino Astrazeneca, tre decessi dopo la somministrazione in Sicilia. Indagini di tre procure per capire cosa è successo (Di giovedì 11 marzo 2021) Un lotto di Vaccino e tre decessi. Questo è successo in Sicilia dopo la somministrazione dell’Astrazeneca con numero di lotto Abv2856. Il composto, sviluppato dall’Università di Oxford e approvato dall’Agenzia europea del farmaco, è stato ricevuto da tutti e tre gli uomini deceduti dal 20 febbraio fino al 9 marzo. E sono tre le inchieste aperte dalle procure di Catania, Siracusa e Trapani. Il primo caso è proprio quello di Trapani, dove la procura ha aperto un fascicolo dopo la morte del vice responsabile della sezione di polizia giudiziaria della, Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, lo scorso 20 febbraio. Il militare è morto tre giorni dopo la somministrazione del Vaccino di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Un lotto die tre. Questo èinladell’con numero di lotto Abv2856. Il composto, sviluppato dall’Università di Oxford e approvato dall’Agenzia europea del farmaco, è stato ricevuto da tutti e tre gli uomini deceduti dal 20 febbraio fino al 9 marzo. E sono tre le inchieste aperte dalledi Catania, Siracusa e Trapani. Il primo caso è proprio quello di Trapani, dove la procura ha aperto un fascicolola morte del vice responsabile della sezione di polizia giudiziaria della, Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, lo scorso 20 febbraio. Il militare è morto tre giorniladeldi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - monica_perico : RT @petergomezblog: Vaccino #Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione in Italia del lotto ABV2856 - Yon_Yonson71 : RT @LiaCeli: “Trombi dopo il vaccino #AstraZeneca”. Così sembra più una pubblicità che un allarme -