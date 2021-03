Vaccino Astrazeneca sospette morti, Aifa blocca un lotto di vaccini: “Non è stato stabilito alcun nesso” (Di giovedì 11 marzo 2021) Si accende l’attenzione attorno al Vaccino Astrazeneca, uno dei tre attualmente in uso in Italia. Nelle scorse ore si sono però registrate alcune morte ritenute sospette, di persone che avevano ricevuto la dose di Vaccino Astrazeneca contro il Coronavirus. In alcuni casi è già stata smentita la correlazione, ma l’Aifa è corsa ai ripari e ha deciso di ritirare un lotto specifico del Vaccino, per ulteriori accertamenti. Il premier Mario Draghi, intanto, ha avuto un colloquio con Ursula Von der Leyen proprio su questo tema. sospette morti dopo Vaccino Astrazeneca: la situazione Nessun allarme, specie perchè la casistica emersa sinora riguardo le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Si accende l’attenzione attorno al, uno dei tre attualmente in uso in Italia. Nelle scorse ore si sono però registratee morte ritenute, di persone che avevano ricevuto la dose dicontro il Coronavirus. Ini casi è già stata smentita la correlazione, ma l’è corsa ai ripari e ha deciso di ritirare unspecifico del, per ulteriori accertamenti. Il premier Mario Draghi, intanto, ha avuto un colloquio con Ursula Von der Leyen proprio su questo tema.dopo: la situazione Nessun allarme, specie perchè la casistica emersa sinora riguardo le ...

RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - guyfawkes2_0 : RT @MinervaMcGrani1: - giovann92669360 : RT @tempoweb: Trombosi dopo il vaccino, anche Aifa sospende lotto AstraZeneca #astrazeneca #vaccino #iltempoquotidiano -