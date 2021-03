Vaccino AstraZeneca, militare muore dopo somministrazione: bloccato un lotto (Di giovedì 11 marzo 2021) dopo diverse segnalazioni ricevute, l’Aifa ha deciso di disporre lo stop per un lotto di Vaccino AstraZeneca in Italia In via precauzionale, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di emettere un divieto di utilizzo del lotto ABV2856 del Vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Inoltre, come annunciato con una nota ufficiale, si riserva il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)diverse segnalazioni ricevute, l’Aifa ha deciso di disporre lo stop per undiin Italia In via precauzionale, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di emettere un divieto di utilizzo delABV2856 delsu tutto il territorio nazionale. Inoltre, come annunciato con una nota ufficiale, si riserva il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - aldo_rovi : RT @riktroiani: #Covid: la #Danimarca sospende uso vaccino #AstraZeneca 'Problemi di coagulazione del sangue' in alcuni pazienti'. Lo hann… - wonderful_g : RT @myrtamerlino: ?? Le autorità della #Danimarca hanno sospeso precauzione l'uso del #vaccino #AstraZeneca dopo aver riscontrato problemi d… -