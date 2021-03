Vaccino Astrazeneca, Magrini (Aifa): “Dati di Ema sono rassicuranti”. Rezza: “Giusto il rigore. Ministero ha inviato gli ispettori” (Di giovedì 11 marzo 2021) La bufera sul Vaccino Astrazeneca, sospeso in via precauzionale in alcuni stati europei, e sotto osservazione in Italia per la segnalazione di tre casi di decessi in Sicilia ha spinto l’Aifa a sospendere la somministrazioni di dosi dal lotto utilizzato. Le dosi di quel lotto sono state usate a partire da metà febbraio in diverse regioni e non sono state segnalate reazioni avverse gravi. E se alcuni paesi, Danimarca in primis, hanno sospeso la somministrazione, altri come Francia e Germania hanno deciso di proseguire. “Si è arrivati alla sospensione di un lotto del Vaccino Astrazeneca in seguito alla comunicazione, partita anche dalla Procura di Siracusa, relativa a tre eventi avversi fatali che hanno portato alla necessità in via precauzionale al fine di acquisire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La bufera sul, sospeso in via precauzionale in alcuni stati europei, e sotto osservazione in Italia per la segnalazione di tre casi di decessi in Sicilia ha spinto l’a sospendere la somministrazioni di dosi dal lotto utilizzato. Le dosi di quel lottostate usate a partire da metà febbraio in diverse regioni e nonstate segnalate reazioni avverse gravi. E se alcuni paesi, Danimarca in primis, hanno sospeso la somministrazione, altri come Francia e Germania hanno deciso di proseguire. “Si è arrivati alla sospensione di un lotto delin seguito alla comunicazione, partita anche dalla Procura di Siracusa, relativa a tre eventi avversi fatali che hanno portato alla necessità in via precauzionale al fine di acquisire ...

RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - t_Cmdn : RT @bgallavotti: Sangue freddo: decine di milioni di persone hanno usato Astrazeneca in sicurezza. Quando un vaccino viene diffuso, viene… - thewaterflea : RT @sabrina__sf: '7 Paesi sospendono la somministrazione del vaccino AstraZeneca per rischio trombosi. E chi è stato già vaccinato'??? -