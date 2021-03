Vaccino AstraZeneca: lotto bloccato, dove è stato distribuito in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Massima allerta in queste ore per il e cosa è successo. (Luke Dray/Getty Images)Sarebbero state distribuite in tutta Italia le dosi del Vaccino anti-Covid dell’azienda farmaceutica AstraZeneca che sono state bloccate. Le dosi fanno riferimento a un solo lotto, ovvero ABV2856. Per tale ragione, in questi minuti, l’Agenzia Italiana del farmaco ha deciso, in via precauzionale, di bloccare appunto il lotto in circolazione nel nostro Paese. Ti potrebbe interessare anche –> Catania, morto un secondo poliziotto dopo la somministrazione del Vaccino Proprio mentre scriviamo, arriva la notizia che è stato emesso un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale. Questo avviene in seguito alla segnalazione ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Massima allerta in queste ore per il e cosa è successo. (Luke Dray/Getty Images)Sarebbero state distribuite in tuttale dosi delanti-Covid dell’azienda farmaceuticache sono state bloccate. Le dosi fanno riferimento a un solo, ovvero ABV2856. Per tale ragione, in questi minuti, l’Agenziana del farmaco ha deciso, in via precauzionale, di bloccare appunto ilin circolazione nel nostro Paese. Ti potrebbe interessare anche –> Catania, morto un secondo poliziotto dopo la somministrazione delProprio mentre scriviamo, arriva la notizia che èemesso un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale. Questo avviene in seguito alla segnalazione ...

