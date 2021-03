Vaccino AstraZeneca: la Danimarca sospende la somministrazione (Di giovedì 11 marzo 2021) La Danimarca sospende la somministrazione del Vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue. Il ministro Heunicke ha precisato l’argomento tramite un tweet L’Autorità nazionale danese della salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del Vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue; ad annunciarlo in un comunicato è la stessa autorità nazionale. Attualmente su questi casi sono in corso delle indagini per stabilire eventuali connessioni con la somministrazione del Vaccino. Il ministro Magnus Heunicke ha precisato che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al Vaccino. Il Ministro della salute della ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Laladeldopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue. Il ministro Heunicke ha precisato l’argomento tramite un tweet L’Autorità nazionale danese della salute ha sospeso in via precauzionale ladeldopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue; ad annunciarlo in un comunicato è la stessa autorità nazionale. Attualmente su questi casi sono in corso delle indagini per stabilire eventuali connessioni con ladel. Il ministro Magnus Heunicke ha precisato che non è ancora chiaro se tali problemi sono legati al. Il Ministro della salute della ...

