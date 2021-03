Vaccino AstraZeneca, la cautela di Aifa: «Prodotto efficace, più benefici che rischi» (Di giovedì 11 marzo 2021) Il direttore dell’agenzia: «Dobbiamo continuare a credere nel valore del Vaccino AstraZeneca e fare una valutazione con tranquillità». I contatti con l’europea Ema, sulla stessa linea Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021) Il direttore dell’agenzia: «Dobbiamo continuare a credere nel valore dele fare una valutazione con tranquillità». I contatti con l’europea Ema, sulla stessa linea

RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - guyfawkes2_0 : RT @MinervaMcGrani1: - giovann92669360 : RT @tempoweb: Trombosi dopo il vaccino, anche Aifa sospende lotto AstraZeneca #astrazeneca #vaccino #iltempoquotidiano -