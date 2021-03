Vaccino Astrazeneca, farmacosorveglianza e ritiri da parte delle Regioni. “Nessuna reazione avversa grave segnalata finora” (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la comunicazione dell’Aifa della sospensione di utilizzo di un lotto del Vaccino Astrazeneca le Regioni italiane hanno iniziato le verifiche e in alcuni casi già rese pubbliche le informazioni di farmacovigilanza con i dati delle somministrazioni avvenuti nelle ultime settimane. Al momento non sono segnalate reazioni avverse gravi a chi nei giorni scorsi ha ricevuto il composto. Quindi ad eccezione dei due casi di decessi avvenuti in Sicilia per cui sono in corso tutti gli accertamenti del caso, come autopsie e analisi dei campioni dei lotti, il Vaccino è stato somministrato a migliaia di persone che non hanno avuto effetti collaterali gravi al momento. Il lotto è stato sospeso e ritirato in tutte le Regioni. Tutte le Asl provvederanno a monitorare le persone che sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la comunicazione dell’Aifa della sospensione di utilizzo di un lotto delleitaliane hanno iniziato le verifiche e in alcuni casi già rese pubbliche le informazioni di farmacovigilanza con i datisomministrazioni avvenuti nelle ultime settimane. Al momento non sono segnalate reazioni avverse gravi a chi nei giorni scorsi ha ricevuto il composto. Quindi ad eccezione dei due casi di decessi avvenuti in Sicilia per cui sono in corso tutti gli accertamenti del caso, come autopsie e analisi dei campioni dei lotti, ilè stato somministrato a migliaia di persone che non hanno avuto effetti collaterali gravi al momento. Il lotto è stato sospeso e ritirato in tutte le. Tutte le Asl provvederanno a monitorare le persone che sono state ...

