Vaccino Astrazeneca, ecco le Regioni che hanno ricevuto il lotto ritirato (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici Dalla Lombardia alla Sicilia, quasi tutte le Regioni hanno ritirato il lotto di Vaccino Astrazeneca sospeso dall'Aifa Il lotto Abv2856 del Vaccino Astrazeneca è stato ritirato con effetto immediato dall'Aifa in via precauzionale in tutto il Paese. La decisione è arrivata dopo le segnalazioni di eventi avversi gravi per permettere alle autorità di condurre tutte le verifiche del caso e dare risposte chiare e concrete. Aifa, inoltre, "si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema, agenzia del farmaco europea". È quanto si legge nel comunicato dell'Agenzia italiana del farmaco.

