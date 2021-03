Vaccino AstraZeneca, è allarme: sospeso lotto in Austria e Danimarca, a Catania si indaga (Di giovedì 11 marzo 2021) La voglia di uscire dal tunnel pandemico da Coronavirus è tanta e grande è l’esigenza di vaccini sicuri. Per il moment Austria e Danimarca, nell’incertezza, hanno sospeso la somministrazione del marchio AstraZeneca. Un paziente è morto, dopo essere stato vaccinato. Austria e Danimarca sospendono vaccinazione per accertamenti A quanto sembra un lotto del Vaccino AstraZeneca e, precisamente il numero ABV5300 è stato ritirato dalle autorità competenti e vigilanti, in attesa degli opportuni accertamenti. Dopo una decina di giorni dalla vaccinazione una persona è passata a migliore vita per una trombosi multipla. La patologia letale comporta la formazione nei vasi sanguigni di qualche coagulo di sangue. Un altra persona ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021) La voglia di uscire dal tunnel pandemico da Coronavirus è tanta e grande è l’esigenza di vaccini sicuri. Per il moment, nell’incertezza, hannola somministrazione del marchio. Un paziente è morto, dopo essere stato vaccinato.sospendono vaccinazione per accertamenti A quanto sembra undele, precisamente il numero ABV5300 è stato ritirato dalle autorità competenti e vigilanti, in attesa degli opportuni accertamenti. Dopo una decina di giorni dalla vaccinazione una persona è passata a migliore vita per una trombosi multipla. La patologia letale comporta la formazione nei vasi sanguigni di qualche coagulo di sangue. Un altra persona ha ...

