Vaccino AstraZeneca, cresce la paura in Italia: bloccato il lotto ABV2856, allarme in Calabria (Di giovedì 11 marzo 2021) Si lavora per capire se ci sia un nesso tra alcune morti e i lotti di Vaccino AstraZeneza bloccati in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, il numero ABV5300, ma distribuito anche in Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia. Ma soprattutto, in Italia, si cerca di capire se quel lotto AstraZeneca sospettato di aver ucciso due persone in Sicilia sia ancora in circolazione, il lotto ABV2856, che oggi ha fatto decidere ai militari che stavano vaccinando i professori di Cosenza, di bloccare le vaccinazioni. Facile immaginare che la stessa cosa potrebbe accadere in altre città della Calabria e forse nel resto d’Italia. Ma attenzione: le vaccinazioni in sè non sono a rischio e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Si lavora per capire se ci sia un nesso tra alcune morti e i lotti diAstraZeneza bloccati in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, il numero ABV5300, ma distribuito anche in Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia. Ma soprattutto, in, si cerca di capire se quelsospettato di aver ucciso due persone in Sicilia sia ancora in circolazione, il, che oggi ha fatto decidere ai militari che stavano vaccinando i professori di Cosenza, di bloccare le vaccinazioni. Facile immaginare che la stessa cosa potrebbe accadere in altre città dellae forse nel resto d’. Ma attenzione: le vaccinazioni in sè non sono a rischio e ...

