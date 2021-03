Vaccino AstraZeneca, caos in tutta Italia per il ritiro del vaccino: la situazione nelle diverse regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856. Il lotto è stato bloccato in seguito alla morte sospetta in Italia di un militare e ad alcune segnalazioni in Europa. Lo si apprende, come riporta Ansa, da fonti del Ministero della Salute. AstraZeneca, Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Sono in corso ini sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi deldel lotto ABV2856. Il lotto è stato bloccato in seguito alla morte sospetta indi un militare e ad alcune segnalazioni in Europa. Lo si apprende, come riporta Ansa, da fonti del Ministero della Salute., Improntaunika.it - Upday News.

