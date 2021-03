Vaccino AstraZeneca | bloccato un lotto in Italia dall’Aifa

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’agenziana del farmaco haildi una causa di alcune gravi reazioni A seguito di alcune reazioni pericolose dopo la somministrazione dele delle dosi appartenenti alABV2856, è arrivata una reazione da parte dell’Aifa. L’Agenzia del Farmacona ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto per l’utilizzo delsu tutto il territoriono. Non è da escludere che vengano presi ulteriori provvedimenti, coordinandosi con l’EMA. L’ Aifa “sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti”. Leggi anche: Vaccini il piano di Biden: “Condivideremo le dosi in ...