Vaccino AstraZeneca, bloccato un lotto in Italia Aifa (Di giovedì 11 marzo 2021) Un decesso in Sicilia, alcune altre morti sospette. L'agenzia Italiana del farmaco ha disposto il blocco in via precauzionale di un lotto del Vaccino AstraZeneca. Ne ha data notizia il tg1 Rai. L'articolo Vaccino AstraZeneca, bloccato un lotto in Italia <small class="subtitle">Aifa</small> proviene da Noi Notizie..

