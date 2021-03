Vaccino ai parlamentari? La presa di posizione di Salvini

Leggi su kronic

(Di giovedì 11 marzo 2021) Argomento di discussione negli ultimi giorni è la campagna di vaccinazione per i: su ciò si è espresso Matteo. GettyImages-vacciniContinua la campagna di vaccinazione in Italia con gli Over 80 che stanno ricevendo la seconda dose e dovrebbero concludere a breve. Così come è partita la somministrazione anche per il personale scolastico, oltre che per le forze dell’ordine. Il prossimo passo è vaccinare le persone tra i 70 e gli 80 anni, anche se dalla politica si spinge per una nuova ‘priorità’. Infatti, si ipotizza con sempre più insistenza, la possibilità di vaccinare ie quindi gran parte dei politici che sarebbero così pronti a ricevere le prime dosi. Numerose le considerazioni a tal proposito, tra chi è d’accordo e chi invece si oppone preferendo il ‘bene della popolazione’. Il ...