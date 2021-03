Vaccino ai giornalisti, la Lucarelli frigna: “Noi definiti non utili? Siamo stati necessari” (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Selvaggia Lucarelli, l’oltranzista che gustava avidamente gli involtini primavera nello studio di Piazzapulita per annientare i nostri pregiudizi nei confronti dei cinesi agli albori del Covid, oggi ci fa notare che sebbene non chieda il Vaccino, è inammissibile che i giornalisti (la categoria alla quale appartiene) non siano ritenuti “utili”. Lucarelli: “Noi giornalisti necessari” “Non chiedo il Vaccino” scrive su Twitter la Lucarelli “però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, Siamo stati noi a raccontare alla gente cosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Selvaggia, l’oltranzista che gustava avidamente gli involtini primavera nello studio di Piazzapulita per annientare i nostri pregiudizi nei confronti dei cinesi agli albori del Covid, oggi ci fa notare che sebbene non chieda il, è inammissibile che i(la categoria alla quale appartiene) non siano ritenuti “”.: “Noi” “Non chiedo il” scrive su Twitter la“però questa cosa che isiano nella lista delle categorie nona detta degli stessimi dispiace. In questo anno di paura,noi a raccontare alla gente cosa ...

petergomezblog : Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca g… - stanzaselvaggia : Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli… - FBiasin : Secondo me i giornalisti in prima linea, che vanno sul campo, che entrano in contatto con le categorie a rischio e… - Pastaepatate82 : RT @XIIIr3d: 'Bloccato vaccino Astrazeneca' 'Bloccato via AIFA UN LOTTO del vaccino AZ' 'Il lotto danese non è stato distribuito in Italia… - 74_cappe : +++ FLASH COVID ZONA ROSSA RAFFORZATA VENETO MARTEDI, DONA UN VACCINO A UN MIGRANTE IN TUTTA LA PEDEMONTANA. MESTRE… -