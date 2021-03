Vaccini | Speranza | 50 milioni di dosi nel II trimestre | fino a 80 milioni nel III

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute Robertoha dichiarato che secondo le previsioni nel secondo2021 dovrebbero arrivare in Italia 50dianti Covid,a 80nel terzo semestre. La campagna vaccinale quindi andrà avanti con passo deciso, “anche in caso di una riduzione significativa, perché abbiamo visto che le aziende non riescono a rispettare i contrattiin fondo”, ha assicurato in un’intervista televisiva sul Nove. Nel frattempo una prima bozza del nuovo pianoindica che la priorità resta quella di terminare le vaccinazioni degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell’ordine e poi proseguire con i pazienti estremamente fragili. ...

Advertising

silvia_sb_ : Dedicato a tutti i furbetti dei vaccini. Con la speranza che si vergognino. - DSantanche : Tra le certezze incrollabili, l’impresentabilità di #Speranza. #vaccini - crocerossa : ?? Apre oggi il nuovo Hub vaccinale di Termini realizzato da @RegioneLazio con #CroceRossa e @fsitaliane. Una strutt… - aua4eve : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Invece di chiudere, curate Finiamo di nuovo agli arresti domiciliari perché Speranza &… - OBonomi : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Invece di chiudere, curate Finiamo di nuovo agli arresti domiciliari perché Speranza &… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Speranza

Più nessuna famiglia sarà costretta a lottare contro il tempo in cambio delladi regalare ... 'Oggi in trasmissione mi occuperò diper i disabili. In particolare, è da anni che mi ...Ma tra i ministri c'è chi, a partire da Roberto, spinge per rafforzare le chiusure da ... Abbiamo di fronte a noi settimane non semplici ma anche la fiducia diche finalmente sono ...“Vogliamo vaccinare più rapidamente possibile – ha detto ancora ... “Con questa delibera – ha continuato – vogliamo anticipare i tempi nella speranza che gli altri ci imitino, soprattutto il Governo.Paura stamane intorno alle 7.30 in via Piano dell’Ucciardone, in direzione via Montepellegrino a Palermo: una Panda nera Gpl ha preso fuoco. La conducente, una donna che si stava recando a lavoro, è i ...