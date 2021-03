Vaccini, Scaccabarozzi (Farmindustria): “Produzione in Italia? Saremo pronti per l’inizio del prossimo anno” (Di giovedì 11 marzo 2021) Produzione Vaccini anti Covid in Italia, “Saremo pronti solo per l’inizio del prossimo anno”, a gennaio 2022 quindi. A dirlo è Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, l’associazione che riunisce le aziende dell’industria farmaceutica Italiana. “E’ probabile che serviranno tanti Vaccini anche in futuro, non solo contro il covid. Con il ministro Giorgetti stiamo facendo un grande lavoro per il bene dell’Italia e dell’Europa. Il discorso della Produzione dei Vaccini con il precedente governo non si è mai affrontato, bene che il tema si affronti ora”, ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus. (segue dopo la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021)anti Covid in, “solo perdel”, a gennaio 2022 quindi. A dirlo è Massimo, presidente di, l’associazione che riunisce le aziende dell’industria farmaceuticana. “E’ probabile che servirtantianche in futuro, non solo contro il covid. Con il ministro Giorgetti stiamo facendo un grande lavoro per il bene dell’e dell’Europa. Il discorso delladeicon il precedente governo non si è mai affrontato, bene che il tema si affronti ora”, ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus. (segue dopo la ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Restart” il timore di un nuovo lockdown e la situazione vaccini – Su Rai2 ospiti: Tajani, Scaccab… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Restart” il timore di un nuovo lockdown e la situazione vaccini – Su Rai2 ospiti: Tajani, Scaccab… - SandroBonomi2 : RT @classcnbc: SCACCABAROZZI: #VACCINO NUOVO, VACCINO IN PIù @massimoscaccab1 Presidente di @FarmindustriaTW e Presidente e AD @JanssenITA… - Agenpress : Coronavirus, Scaccabarozzi (pres. Farmindustria): “Produzione vaccini in Italia? Saremo pronti per l’inizio del pro… - AgenziaOpinione : RCC * COVID: SCACCABAROZZI (PRESIDENTE FARMINDUSTRIA): « PRODUZIONE VACCINI IN ITALIA? SAREMO PRONTI PER L’INIZIO D… -