Vaccini, polemica per i politici-avvocati che soffiano il posto agli anziani (Di giovedì 11 marzo 2021) polemica sui Vaccini ai politici avvocati in Toscana Fa discutere l'apertura delle vaccinazioni agli avvocati in Toscana, dove per una settimana gli iscritti all'Albo dell'Ordine hanno potuto ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca anche se – in alcuni casi – non esercitano la professione da anni. Tra i legali che hanno avuto accesso al vaccino, però, figurano diversi esponenti politici di tutti i partiti, da Italia Viva al Pd, passando per Lega e Fratelli d'Italia. Tutto questo avviene mentre la gran parte degli anziani over80, tra le "categorie prioritarie", sta ancora aspettando la prima dose. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, in Toscana la prima vaccinazione di Pfizer è stata somministrata solo a 43mila anziani su ...

