Vaccini | le categorie prioritarie dopo le somministrazioni agli over 80 Bozza del piano in discussione fra governo ed enti locali

Vaccini, le categorie prioritarie dopo le somministrazioni agli over 80

Secondo la bozza del piano vaccini citata dall'agenzia Ansa, queste le categorie ritenute prioritarie dopo la vaccinazione degli over 80 e di alcune categorie professionali come forze dell'ordine e personale scolastico. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); persone tra 70 e 79 anni; persone tra i 60 e i 69 anni; persone con comorbidità sotto i 60 anni, senza la gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; persone sotto i 60 anni.

