Vaccini in azienda, accordo Regione - Confindustria. Si potranno immunizzare 400mila lavoratori. Sindacati perplessi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid sarà direttamente somministrato nei luoghi di lavoro non appena inizierà l'immunizzazione di massa dei lombardi, oltre le fasce a rischio. Ai soggetti fragili, invece, le ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid sarà direttamente somministrato nei luoghi di lavoro non appena inizierà l'immunizzazione di massa dei lombardi, oltre le fasce a rischio. Ai soggetti fragili, invece, le ...

ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - M5S_Europa : Il 15% dei lavoratori dello stabilimento belga della #Pfizer sarà licenziato: l’azienda delocalizzerà in #Romania,… - FontanaPres : Siamo i primi in Italia ad aver siglato un protocollo che permetterà alle imprese, provviste dell’organizzazione e… - ilCittadinoLodi : Varato in Lombardia il protocollo per i vaccini Covid in azienda - silvyghi : RT @FontanaPres: Siamo i primi in Italia ad aver siglato un protocollo che permetterà alle imprese, provviste dell’organizzazione e degli s… -