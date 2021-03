Vaccini il piano di Biden: “Condivideremo le dosi in più” (Di giovedì 11 marzo 2021) È stato anche approvato dal Congresso il piano di aiuti Mentre in tutto il mondo si lotta contra il Covid – 19 in America vengono approvate le prime mosse del neo eletto presidente Joe Biden. La campagna vaccinale negli States è piuttosto avanti ma comunque i cittadini ne hanno risentito parecchio della situazione. Nelle ultime ore il Congresso ha approvato l’ l’American Rescue Plan Act of 2022, ovvero un pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani più in difficoltà. Il presidente ha anche parlato dei Vaccini spiegando: “Se avremo surplus di Vaccini lo Condivideremo col resto del mondo”. L’Americano ha poi confermato l’acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino Johnson &Johnson (che a breve dovrebbe essere disponibile anche in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) È stato anche approvato dal Congresso ildi aiuti Mentre in tutto il mondo si lotta contra il Covid – 19 in America vengono approvate le prime mosse del neo eletto presidente Joe. La campagna vaccinale negli States è piuttosto avanti ma comunque i cittadini ne hanno risentito parecchio della situazione. Nelle ultime ore il Congresso ha approvato l’ l’American Rescue Plan Act of 2022, ovvero un pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani più in difficoltà. Il presidente ha anche parlato deispiegando: “Se avremo surplus dilocol resto del mondo”. L’Americano ha poi confermato l’acquisto di altri 100 milioni didel vaccino Johnson &Johnson (che a breve dovrebbe essere disponibile anche in ...

