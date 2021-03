Vaccini | Ema | Non ci sono indicazioni del legame tra AstraZeneca e trombosi

(Di giovedì 11 marzo 2021) ?Il lotto è stato sospeso in via precauzionale dall'Austria, seguita tra ieri e oggi da Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca. L'Aifa: il lotto non è stato distribuito in Italia. L'azienda farmaceutica: "I dati confermano che il vaccino è sicuro e ben tollerato"

Advertising

LaStampa : Vaccini, l’Ema: l’Austria sospende un lotto di AstraZeneca dopo la morte di un paziente - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Ema specifica che non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato ques… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - Piersoft : RT @RaiNews: #Vaccini, #Ema: 'Non ci sono indicazioni del legame tra #AstraZeneca e un caso di trombosi e un altro di embolia polmonare'. #… - RaiNews : #Vaccini, #Ema: 'Non ci sono indicazioni del legame tra #AstraZeneca e un caso di trombosi e un altro di embolia po… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Ema

O meglio, non appena avrà superato le valutazioni dell'. Il vaccino russo utilizza una tecnica molto nota che conosciamo da tempo su altriin circolazione. Non vedo alcun problema'. La ...Al momento ci sono treanti COVID autorizzati per l'uso di emergenza dall'Agenzia Europea per i Medicinali () e dall'Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA ), ovvero il ChAdOx1/AZD1222 di AstraZeneca - Oxford - ...L’utilizzo dei vaccini anti Covid-19 come strumento di diplomazia e pressione geopolitica assume caratteristiche senza precedenti ...Il lotto non era stato distribuito in Italia. approfondimento. Ministero Salute dà via libera al vaccino AstraZeneca per gli over-65. Il lotto in questione è stato distrubuito in 17 paesi in Europa, ...