Vaccini Covid, quali sono gli effetti collaterali? (Di giovedì 11 marzo 2021) Parlando di Vaccini contro il Covid sarà capitato a tutti di sentire alcune considerazioni: chi ha fatto quello di AstraZeneca spesso ha avuto ebbre e dolori, mentre altri hanno avuto piccole reazioni avverse dopo la seconda dose del Pfizer e di Moderna. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? quali sono i reali effetti collaterali dei Vaccini, secondo quanto sappiamo finora? Bisogna innanzitutto dire che si tratta di effetti collaterali comuni a tutti i Vaccini e che quindi non devono preoccupare. Nella stragrande maggioranza dei casi basta stare uno-due giorni a riposo, prendere del paracetamolo e passa tutto. Per fare chiarezza è utile analizzare il report appena pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Parlando dicontro ilsarà capitato a tutti di sentire alcune considerazioni: chi ha fatto quello di AstraZeneca spesso ha avuto ebbre e dolori, mentre altri hanno avuto piccole reazioni avverse dopo la seconda dose del Pfizer e di Moderna. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni?i realidei, secondo quanto sappiamo finora? Bisogna innanzitutto dire che si tratta dicomuni a tutti ie che quindi non devono preoccupare. Nella stragrande maggioranza dei casi basta stare uno-due giorni a riposo, prendere del paracetamolo e passa tutto. Per fare chiarezza è utile analizzare il report appena pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco ...

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - MOTORESANITA : RT @Euro_comunica: Talk webinar Motore Sanità in collaborazione con Eurocomunicazione: varianti Covid e dintorni #webinar #Online #Covid_19… - maxxsilo : RT @LaVeritaWeb: Il ministro Roberto Speranza e i suoi sodali hanno passato mesi a pavoneggiarsi, così adesso sono in ritardo su tutto: vac… -