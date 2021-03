Vaccini Covid, 242 milioni di dosi in Italia entro giugno 2022 (Di giovedì 11 marzo 2021) In Italia arriveranno 242 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus entro il secondo trimestre del 2022. E' quanto previsto da una tabella allegata alla bozza del Piano Vaccini. 40,1 milioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) Inarriveranno 242didi vaccino contro il coronavirusil secondo trimestre del. E' quanto previsto da una tabella allegata alla bozza del Piano. 40,1di ...

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - infoitsalute : Vaccini Covid. Si passa al sistema per fasce di età. Pronto il terzo aggiornamento del Piano - infoitsalute : Bollettino vaccini covid oggi 11 marzo/ Superata quota 6 milioni di dosi -