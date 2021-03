Vaccini, Conftrasporto: “Disponibili a somministrarli in azienda” (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il concorso tra pubblico e privato è indispensabile per consentire di raggiungere una copertura più ampia possibile in tempi brevi, anche in riferimento del ruolo indispensabile che gli operatori del trasporto ricoprono, soprattutto in questo momento”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente di Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè. “Il coinvolgimento delle imprese dell’autotrasporto nel piano vaccinale è di vitale importanza, perciò – aggiunge – chiediamo al Governo e alle Regioni di dare la possibilità alle imprese di attivarsi con un medico del lavoro o per altri meccanismi concordati con le strutture sanitarie locali per effettuare le vaccinazioni direttamente nelle sedi delle imprese, una volta che ci saranno dosi a disposizione”. Nel frattempo, Fai-Conftrasporto annuncia la propria decisione di aderire al protocollo definito dalla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il concorso tra pubblico e privato è indispensabile per consentire di raggiungere una copertura più ampia possibile in tempi brevi, anche in riferimento del ruolo indispensabile che gli operatori del trasporto ricoprono, soprattutto in questo momento”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente di Fai-, Paolo Uggè. “Il coinvolgimento delle imprese dell’autotrasporto nel piano vaccinale è di vitale importanza, perciò – aggiunge – chiediamo al Governo e alle Regioni di dare la possibilità alle imprese di attivarsi con un medico del lavoro o per altri meccanismi concordati con le strutture sanitarie locali per effettuare le vaccinazioni direttamente nelle sedi delle imprese, una volta che ci saranno dosi a disposizione”. Nel frattempo, Fai-annuncia la propria decisione di aderire al protocollo definito dalla ...

