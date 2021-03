Vaccini, chi sono i nuovi furbetti che saltano la fila: sfregio ad anziani e sanitari in tutta Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini e furbetti. Si è scatenata la corsa a farsi inserire nelle categorie più esposte, che vengono immunizzate per prime. A sgomitare sono magistrati, avvocati, giornalisti e politici. Gli anziani, intanto, aspettano. E’ un’inchiesta di Libero che è andata ad indagare su un malcostume che credevamo circoscritto. Così, mentre ci sono gli ottantenni che aspettano il loro turno sotto la pioggia; mentre Mattarella fa la fila seduto in buon ordine aspettando che lo chiamino; c’è chi vive pensando di essere sopra le regole sempre, fregando chi avrebbe dovuto essere vaccinato al suo posto. Una sorta di ebbrezza del privilegio. Campania L’analisi di questa “malattia endemica” inizia dalla Campania, dove le cosiddette «categorie prioritarie» per ottenere i Vaccini sembrano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021). Si è scatenata la corsa a farsi inserire nelle categorie più esposte, che vengono immunizzate per prime. A sgomitaremagistrati, avvocati, giornalisti e politici. Gli, intanto, aspettano. E’ un’inchiesta di Libero che è andata ad indagare su un malcostume che credevamo circoscritto. Così, mentre cigli ottantenni che aspettano il loro turno sotto la pioggia; mentre Mattarella fa laseduto in buon ordine aspettando che lo chiamino; c’è chi vive pensando di essere sopra le regole sempre, fregando chi avrebbe dovuto essere vaccinato al suo posto. Una sorta di ebbrezza del privilegio. Campania L’analisi di questa “malattia endemica” inizia dalla Campania, dove le cosiddette «categorie prioritarie» per ottenere isembrano ...

M5S_Europa : #Pfizer delocalizzerà in #Romania: il 15% del personale di Zaventem???? sarà licenziato. Vergognoso da chi, grazie ai… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Ma chi lo nega, ma E QUINDI? Che vuole da me? Che dica che i vaccini fanno male perchè lo dicono alcuni… - RobertoBurioni : Questa persona, statunitense, consiglia di recarsi nelle farmacie dei supermercati, dove vengono somministrati i va… - patriziagatto3 : RT @carmentpf: @GiovanniToti @Ariachetira Così da Lunedi a Venerdi ci fionderemo tutti a fare spese. Se credete che chi ci ha resi gli ulti… - planetpaul65 : RT @tdrclaudio: Secondo il Tgcom24 Mediaset la Regione virtuosa che vaccina meglio è la Lombardia mentre chi spreca e butta via vaccini Emi… -