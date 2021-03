Vaccini Astra Zeneca: i carabinieri alla Mostra per sequestrare le dosi ma sono state già usate (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nas di Napoli si sono recati nei padiglioni della Mostra d’Oltremare della città, dove è stato allestito il centro per la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 per sequestrare una partita di Vaccini facente parte del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. I militari si sono presentati ai varchi e dopo essersi fatti riconoscere sono entrati per acquisire le dosi del lotto. Bisogna ricordare che è stato vietato da parte dell’agenzia italiana del farmaco l’utilizzo di uno specifico lotto del vaccino AstraZeneca a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio in Sicilia e a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Nas di Napoli sirecati nei padiglioni dellad’Oltremare della città, dove è stato allestito il centro per la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 peruna partita difacente parte del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. I militari sipresentati ai varchi e dopo essersi fatti riconoscereentrati per acquisire ledel lotto. Bisogna ricordare che è stato vietato da parte dell’agenzia italiana del farmaco l’utilizzo di uno specifico lotto del vaccinoa seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio in Sicilia e a ...

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini Astra Zeneca: i carabinieri alla Mostra per sequestrare le dosi ma sono state già usate **… - dellandro58 : @LMonocrom @Giorgiolaporta Per adesso anche l'Italia ha bloccato un lotto di Astra Zeneca, ma un lotto è un milione… - grecolaci : @PoliticaPerJedi Pfizer, Astra cosa, perché non l'altro... Non vedevamo l'ora che arrivasse, e ora che c'è... facciamo i sofistici?? #vaccini - EmilioBerettaF1 : Vaccini Covid: sono sicuri ed efficaci: poche e risolvibili le reazioni avverse - Cristianfier18 : @OsservaMy Pfzer non arriva... Astra Zanica zero... Johnson bhoo..3 vaccini e siamo senza?...fan culo il sistema...… -