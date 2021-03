Vaccini anti-Covid: l’Italia blocca un lotto Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) l’Italia blocca un lotto del vaccino Astrazeneca, a causa di una possibile correlazione con il rischio trombosi l’Italia ha deciso di non distribuire il lotto del vaccino anti-Covid Astrazeneca, a causa di una possibile correlazione con casi di trombosi. Il blocco arriva direttamente dall’Austria e l’Italia è solo uno dei paesi ad aver deciso di non distribuire il lotto. Giorni prima, infatti, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca si erano schierati a favore del blocco definitivo del lotto. I rischi Astrezeneca La decisione sarebbe stata presa in base ad alcune segnalazioni preoccupanti sui lotti in questione, correlati a casi di trombosi. L’Agenzia ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021)undel vaccino, a causa di una possibile correlazione con il rischio trombosiha deciso di non distribuire ildel vaccino, a causa di una possibile correlazione con casi di trombosi. Il blocco arriva direttamente dall’Austria eè solo uno dei paesi ad aver deciso di non distribuire il. Giorni prima, infatti, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca si erano schierati a favore del blocco definitivo del. I rischi Astrezeneca La decisione sarebbe stata presa in base ad alcune segnalazioni preoccupsui lotti in questione, correlati a casi di trombosi. L’Agenzia ...

