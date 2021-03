Vaccini anti Covid, in Italia ritirato lotto AstraZeneca: cosa è successo (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini anti Covid, ritirato lotto AstraZeneca in via precauzionale su tutto il territorio nazionale: ecco cosa è successo. ritirato lotto AstraZeneca in ItaliaNelle ultime ore, su tutto il territorio nazionale, i Nas hanno provveduto al ritiro e al sequestro di tutti i Vaccini anti Covid AstraZeneca appartenenti al lotto ABV 2856. Il motivo: una segnalazione da parte dell’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) avvenuta in seguito ad una morte sospetta. Ecco cosa è successo, ma soprattutto vediamo se al momento esistono delle connessioni tra quanto ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)in via precauzionale su tutto il territorio nazionale: eccoinNelle ultime ore, su tutto il territorio nazionale, i Nas hanno provveduto al ritiro e al sequestro di tutti iappartenenti alABV 2856. Il motivo: una segnalazione da parte dell’Aifa (Agenziana del farmaco) avvenuta in seguito ad una morte sospetta. Ecco, ma soprattutto vediamo se al momento esistono delle connessioni tra quanto ...

Advertising

Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - fattoquotidiano : APPELLO AI GOVERNI Gino Strada, fondatore di Emergency, è tra i promotori della petizione che chiede di liberalizza… - vitocrimi : Un sincero ringraziamento ai 63mila odontoiatri che da oggi potranno somministrare #vaccini anti-Covid, in aiuto ai… - fabio2602 : La magistratura italiana dopo aver sostenuto che la cura #stamina era efficace, che i terremoti si possono predire,… - Tino44588447 : RT @gloquenzi: Ve la ricordate questa storia e il panico diffuso per settimane sui giornali per il 'vaccino killer' che killer non era?? V… -