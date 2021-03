Vaccini anche in azienda. Confindustria: «A breve la lista delle imprese disponibili a somministrarli» (Di giovedì 11 marzo 2021) Nell’attesa che il governo (forse domani) decida tempi e modalità di una nuova stretta anti-contagi, prende corpo il piano vaccinazione. L’accelerazione prevista da Palazzo Chigi passa per l’annullamento delle differenziazioni tra le Regioni. In pratica, non sarà più possibile decidere in autonomia da quale categoria professionale o da quale fascia anagrafica cominciare. Regia nazionale, dunque. Nel frattempo, si muovono anche la associazioni. Confindustria ha già fatto sapere che entro il 19 marzo concluderà la ricognizione avviata nel mondo delle imprese. L’obiettivo è presentare al governo una lista di realtà disponibili a fornire spazi per le vaccinazioni per i dipendenti, ma non solo. Il 19/3 Confindustria terminerà la ricognizione Parliamo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Nell’attesa che il governo (forse domani) decida tempi e modalità di una nuova stretta anti-contagi, prende corpo il piano vaccinazione. L’accelerazione prevista da Palazzo Chigi passa per l’annullamentodifferenziazioni tra le Regioni. In pratica, non sarà più possibile decidere in autonomia da quale categoria professionale o da quale fascia anagrafica cominciare. Regia nazionale, dunque. Nel frattempo, si muovonola associazioni.ha già fatto sapere che entro il 19 marzo concluderà la ricognizione avviata nel mondo. L’obiettivo è presentare al governo unadi realtàa fornire spazi per le vaccinazioni per i dipendenti, ma non solo. Il 19/3terminerà la ricognizione Parliamo, ...

