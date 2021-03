Vaccini, Aifa rassicura: "Il lotto AstraZeneca sospeso non è stato distribuito in Italia" (Di giovedì 11 marzo 2021) Non è stato distribuito in Italia il lotto del vaccino AstraZeneca che sta destando preoccupazioni in Europa per la possibile correlazione, ancora da accertare, con alcuni rari eventi trombotici. Il lotto è stato sospeso in via precauzionale dall’Austria, seguita tra ieri e oggi da Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca. L’Ema, attraverso una nota, ha specificato come al momento non siano state riscontrate problematiche di questo genere ma, come si legge nel portale dell’Aifa , il lotto in questione “non è stato distribuito in Italia. Nella nota, l’azienda farmaceutica ha specificato che “i regolatori hanno standard di efficacia e sicurezza chiari e rigorosi per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Non èinildel vaccinoche sta destando preoccupazioni in Europa per la possibile correlazione, ancora da accertare, con alcuni rari eventi trombotici. Ilin via precauzionale dall’Austria, seguita tra ieri e oggi da Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca. L’Ema, attraverso una nota, ha specificato come al momento non siano state riscontrate problematiche di questo genere ma, come si legge nel portale dell’, ilin questione “non èin. Nella nota, l’azienda farmaceutica ha specificato che “i regolatori hanno standard di efficacia e sicurezza chiari e rigorosi per ...

