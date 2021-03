Vaccini ai disabili, ora il governo chiede che siano prioritari: finora le Regioni sono andate in ordine sparso. Dimenticando i caregiver (Di giovedì 11 marzo 2021) Ritardi nella somministrazione dei Vaccini anti-Covid, ma soprattutto differenti modalità organizzative da Regione a Regione che generano confusione e preoccupazione. sono queste le maggiori criticità evidenziate dalle associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità. Le organizzazioni denunciano da mesi la grave situazione che riguarda la campagna di priorità vaccinale che non contempla in maniera uniforme in tutta Italia anche i soggetti cosiddetti fragili e i loro caregiver. In data 19 gennaio, ad esempio, FISH e FAND hanno scritto una lettera al ministero della Salute su “chiarimenti urgenti rispetto alla tempistica di somministrazione del vaccino” e l’indicazione precisa di quali persone inserire nei piani prioritari “senza categorizzare o dividere per patologie la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ritardi nella somministrazione deianti-Covid, ma soprattutto differenti modalità organizzative da Regione a Regione che generano confusione e preoccupazione.queste le maggiori criticità evidenziate dalle associazioni che difendono i diritti delle persone contà. Le organizzazioni denunciano da mesi la grave situazione che riguarda la campagna di priorità vaccinale che non contempla in maniera uniforme in tutta Italia anche i soggetti cosiddetti fragili e i loro. In data 19 gennaio, ad esempio, FISH e FAND hanno scritto una lettera al ministero della Salute su “chiarimenti urgenti rispetto alla tempistica di somministrazione del vaccino” e l’indicazione precisa di quali persone inserire nei piani“senza categorizzare o dividere per patologie la ...

Advertising

LegaSalvini : #STEFANI: 'PER I DISABILI PRIORITÀ ACCESSO VACCINI. MASCHERINE TRASPARENTI PER I NON UDENTI' - RaiNews : 'Silenzio assordante del ministero della Salute sui vaccini a disabili gravissimi come mio figlio autistico. Cervel… - RobertoSignore7 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24ore di oggi, giovedì #11marzo: patto tra #governo e #sindacati per la nuova #Pa. Lotta al #Cov… - borrillo62 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24ore di oggi, giovedì #11marzo: patto tra #governo e #sindacati per la nuova #Pa. Lotta al #Cov… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di oggi, giovedì #11marzo: patto tra #governo e #sindacati per la nuova #Pa. Lott… -