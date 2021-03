Vaccinazione Covid nelle aziende, si parte in Lombardia (Di giovedì 11 marzo 2021) Come ventilato nelle scorse settimane, un metodo per accelerare tangibilmente la campagna vaccinale in Italia potrebbe essere quello di coinvolgere le aziende delegando loro la Vaccinazione dei propri dipendenti. Vaccini Covid, ok alla somministrazione anche in azienda: l’incontro Un primo step era stato rappresentato da un vertice tenuto la scorsa settimana fra il ministro della Salute Speranza e quello del Lavoro Orlando. Alla videoconferenza ha preso parte anche il nuovo commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo che si occuperà di tutta la logistica nella distribuzione dei vaccini. Durante la riunione i rappresentanti del governo hanno presentato alle sigle sindacali due obiettivi: “Fare il punto sull’attuazione dei protocolli di sicurezza firmati nel marzo dello scorso anno” e verificare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Come ventilatoscorse settimane, un metodo per accelerare tangibilmente la campagna vaccinale in Italia potrebbe essere quello di coinvolgere ledelegando loro ladei propri dipendenti. Vaccini, ok alla somministrazione anche in azienda: l’incontro Un primo step era stato rappresentato da un vertice tenuto la scorsa settimana fra il ministro della Salute Speranza e quello del Lavoro Orlando. Alla videoconferenza ha presoanche il nuovo commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo che si occuperà di tutta la logistica nella distribuzione dei vaccini. Durante la riunione i rappresentanti del governo hanno presentato alle sigle sindacali due obiettivi: “Fare il punto sull’attuazione dei protocolli di sicurezza firmati nel marzo dello scorso anno” e verificare ...

