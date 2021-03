Vacanze ai Caraibi film stasera in tv 11 marzo: cast, trama, streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) è il film stasera in tv giovedì 11 marzo 2021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Neri Parenti e ha come protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Luca Argentero. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVVacanze ai Caraibi film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 16 dicembre 2015GENERE: Commedia, ComicoANNO: 2015REGIA: Neri Parenticast: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Maria Luisa De Crescenzo, Cristina Marino Vacanze ai Caraibi film ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) è ilin tv giovedì 112021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Neri Parenti e ha come protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Luca Argentero. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVaiin tv:e scheda USCITO IL: 16 dicembre 2015GENERE: Commedia, ComicoANNO: 2015REGIA: Neri Parenti: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Maria Luisa De Crescenzo, Cristina Marinoai...

Advertising

SpettacolandoTv : #VacanzeaiCaraibi | questa sera su Italia 1 - SamaRosa70 : RT @Polisemooo: @sabrimaggioni Non bastano più le vacanze ai Caraibi pagate dalle case farmaceutiche ? - cineblogit : Stasera in tv: “Vacanze ai Caraibi” su Italia 1 - sabrimaggioni : RT @Polisemooo: @sabrimaggioni Non bastano più le vacanze ai Caraibi pagate dalle case farmaceutiche ? - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Vacanze ai Caraibi” su Italia 1 -