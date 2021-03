Vacanza a Dubai | India o Florida e iniezione di vaccino | il nuovo turismo dei super ricchi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Jet privato in direzione. Prima dose didi lusso di tre settimane, tra safari, ville e piscine. Seconda dose die ritorno a casa. È questa la nuova frontiera deltra moltidi tutto il mondo, per saltare la fila e ottenere prima una dose del siero anti-covid. Lo racconta Repubblica. A fornire questostatus symbol c’è una società di concierge services, l’agenzia per viaggi di lusso Knightsbridge Circle di Londra, la cui quota annuale d’iscrizione è di 28 mila euro. Il suo fondatore e direttore, Stuart McNeill, dichiara con orgoglio: “Siamo i pionieri di questo programma di viaggi di lusso inclusivo di. Arrivi, ti fai la ...

Jet privato in direzione, India o Florida. Prima dose di vaccino.di lusso di tre settimane, tra safari, ville e piscine. Seconda dose di vaccino e ritorno a casa. È questa la nuova frontiera del turismo tra ...Nel pacchetto a loro riservato vengono promesse due settimane dicon tutti i confort e in più la possibile scelta di usufruire di uno tra i vaccini Pfizer o Sinopharm. La notizia però ...Torino, 11 mar. (askanews) - Arrestate due persone per i reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e infedeltà patrimonial, nell'ambito dell'operazione della Guardia di ...Matteo Renzi è andato a Dubai insieme a Marco Carrai. Lo ha raccontato la Stampa nei giorni scorsi, ricostruendo la notizia della nuova trasferta nel Golfo Persico dell’ex presidente del consiglio ins ...