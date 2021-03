Usura | estorsioni e pandemia Nel 2020 23 | 2 milioni di euro alle vittime

Advertising

PressFutura : #Aumentati del 30% i fondi per le #vittime di #estorsioni e #usura #futurapress - pixel_di : ?? n.25 ?????? .. tutta L‘Europa si può dire he fatta da bar, pub, ristoranti, centri commerciali, negozi di ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Usura estorsioni

Rai News

... "La coscienza che i maggiori reati contro il patrimonio quali le, l', la concussione e i fenomeni mafiosi, hanno assunto uno sviluppo tale in tutto il paese, da porre in pericolo l'...Va segnalato, in base alle definizioni stabilite a livello internazionale, che questo importo non include i proventi economici provenienti da reati violenti, come furti, rapine,ed, ...Il militare era, inizialmente, accusato di concussione per aver avuto denaro da una vittima di estorsione come copertura di alcuni ... Avevo esortato la vittima di usura di ripianare i vari debiti che ...Inaugurato ieri sera al Comune di Atripalda lo sportello anti racket e anti usura. Un punto d’ascolto per dar vita ad un’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di micro e macro criminalità p ...