Usa, approvato piano di aiuti anti-Covid. Biden: “Vittoria storica”. Il video (Di giovedì 11 marzo 2021) Usa, approvato piano di aiuti anti-Covid. Biden: “Vittoria storica” Roma, 11 mar. (askanews) – E’ “una Vittoria storica per il popolo americano”. Così Joe Biden ha commentato il via libera della Camera dei Rappresentanti al piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 e rilanciare l economia. “Voglio ringraziare la presidente Nancy Pelosi e la Camera dei Rappresentanti per aver approvato la legge – ha detto il presidente degli Stati Uniti – la firmerò a breve. Questa legge rappresenta una Vittoria ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Usa,di: “” Roma, 11 mar. (askanews) – E’ “unaper il popolo americano”. Così Joeha commentato il via libera della Camera dei Rappresentaldida 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani in difficoltà a causa della pandemia di-19 e rilanciare l economia. “Voglio ringraziare la presidente Nancy Pelosi e la Camera dei Rappresentper averla legge – ha detto il presidente degli Stati Uniti – la firmerò a breve. Questa legge rappresenta una...

